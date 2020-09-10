شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة أسامة حسني مع أحمد فتحي للاستمرار مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق، مكالمة هاتفية مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، من أجل إقناعه بالاستمرار ضمن صفوف المارد الأحمر.
ووفقًا لمصدر مطلع، أكد أسامة حسني على أحمد فتحي خلال اتصاله بأنه إذا كان يرغب في الاستمرار ضمن صفوف فريق الأهلي، فسيساعده بعقد جلسة بينه وبين محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.
ومن جانبه، شدد أحمد فتحي على أسامة حسني بأنه في حالة رغبة النادي الأهلي في استمراره فعليه الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز.
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