شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» و«شيتوس» يقودان مفاوضات استمرار أحمد فتحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو النادي الأهلي إقناع أحمد فتحي، لاعب الفريق، بالاستمرار وتراجعه عن الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية إقناع «فتحي» بالعدول عن قراره بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، وذلك بعد تقديمه أداءً رجوليًا مع الفريق عند مشاركته مؤخرًا.

ويقود الثنائي محمد بركات ووائل رياض مفاوضات استمرار فتحي بالقلعة الحمراء، عن طريق جلسات خلال الفترة القليلة الماضية، وأجرى مدير الكرة بالمنتخب اتصالًا باللاعب، وشدد على ضرورة استمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر.