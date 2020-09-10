شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. فايلر يعيد قفشة للتشكيل الأساسى أمام الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إعادة محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق للتشكيلة الأساسية فى مواجهة الإسماعيلي، المقرر اقامتها بعد غد الجمعة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.

وغاب مجدى قفشة عن التشكيلة الأساسية للأهلى فى آخر مباراتين أمام الحدود ووادى دجلة بهدف منحه قسطا من الراحة، إلا أن الجهاز الفنى يرى ضرورة تواجد قفشة فى مواجهة الدراويش، نظراً للحاجة لخدماته وبعد أن ظهر اللاعب بشكل مميز فى الدقائق التى شارك فيها بمواجهة حرس الحدود الأخيرة، والتى حسمها الفريق الأحمر بهدفين، وأحرز قفشة فيها الهدف الثاني.

Advertisements

وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.

على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود، وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.