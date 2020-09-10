شكرا لقرائتكم حكام مباراة الخميس.. نور الدين لبيراميدز والمصرى وجريشة للإنتاج وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس فى افتتاح الأسبوع الـ26 من عمر الدورى العام، وأبرزها مباراة الزمالك مع سموحة التى سيديرها الحكم الدولى محمود البنا، وجاءت أسماء الحكام لمباريات اليوم على النحو التالى:

مباراة بيراميدز والمصرى



إبراهيم نور الدين حكم ساحة، ويعاونه هانى العراقى ومحمد عزازى، وأحمد على حكم رابع، وخالد الغندور حكم فيديو وحمادة الجلاوى حكم مساعد فيديو.

المقاولون وحرس الحدود



محمد يوسف حكم ساحة، إبراهيم السودانى وأحمد كمال مساعدان، ولطفى شعبان حكم رابع، ومحمد عباس حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم مساعد فيديو.

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الإنتاج الحربى وأسوان



جهاد جريشة حكم ساحة، وأحمد لطفى وعماد العقاد مساعدان، وطاهر أيمن حكم رابع، ونادر قمر الدولة حكم فيديو وعمرو رمضان حكم مساعد فيديو.

سموحة والزمالك



محمود البنا حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد توفيق مساعدان، وهانى أمين حكم رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم مساعد فيديو.