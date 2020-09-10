شكرا لقرائتكم مجدى طلبة: لم أتلق عروضا للتدريب بالدوري.. وخسرنا أمم أفريقيا بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أنه لم يتلقي عروض للتدريب فى الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، موضحًا أن يشعر بالحزن بسبب عدم التقدير.
وقال طلبة فى تصريحات تلفزيونية: "ابتعادي عن الوسط الرياضي من ضمن أسباب عدم تلقي عروض تدريب فى الدوري الممتاز، رغم حصولي على جميع شهادات التدريب خلال السنوات الماضية".
وأضاف: "انطوائيتي أحد أسباب عملي فى مجال التدريب، وأفضل الابتعاد عن المشاكل وأزمات الوسط الرياضي".
وأوضح مجدي طلبة، أن تراجع مستوى الأهلي العام الماضي كان أحد أهم أسباب عدم فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وشدد طلبة: "عندما يكون مستوي النادي الأهلي فى القمة يحصد منتخب مصر بطولة أفريقيا، بينما عند تراجع مستوي الفريق الأحمر الموسم الماضي لم ينجح المنتخب الوطني فى التتويج بالبطولة الأفريقية".
واختتم: "أيضًا حصول مصر على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل مفاجيء شكل ضغط على المنتخب الوطني بشدة ولذلك لم ننجح فى الحصول عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى طلبة: لم أتلق عروضا للتدريب بالدوري.. وخسرنا أمم أفريقيا بسبب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.