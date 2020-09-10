شكرا لقرائتكم مجدى طلبة: لم أتلق عروضا للتدريب بالدوري.. وخسرنا أمم أفريقيا بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أنه لم يتلقي عروض للتدريب فى الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، موضحًا أن يشعر بالحزن بسبب عدم التقدير.

وقال طلبة فى تصريحات تلفزيونية: "ابتعادي عن الوسط الرياضي من ضمن أسباب عدم تلقي عروض تدريب فى الدوري الممتاز، رغم حصولي على جميع شهادات التدريب خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "انطوائيتي أحد أسباب عملي فى مجال التدريب، وأفضل الابتعاد عن المشاكل وأزمات الوسط الرياضي".

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