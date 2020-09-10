شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: مجلس أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المجلس السابق لاتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، لم يتطرق لضياع كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الجميع يعرف أن الكؤوس سُرقت، ما الجديد فى الموضوع؟ النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس".
وأضاف: "مجلس هاني أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس مطلقًا، ولسنا طرف فى هذا الأمر، لا أعرف ما يدور فى تفكير اللجنة الخماسية بفتح هذا الأمر خلال الوقت الحالي".
وخاطب اتحاد الكرة نظيره الاتحاد الافريقى للحصول على نسخ من الكؤوس، التى تم سرقتها واكتشف ضياعها ذلك لضمها إلى مقتنيات الجبلاية بعدما أثيرت أزمة خلال الأيام الماضية بشأن ضياع الكثير من الجوائز والهدايا القيمة التى حصل عليها المنتخبات الوطنية عبر التاريخ سواء كانت تلك الهدايا شرفية أو رسمية على رأسها كأس بطولة 2008 المثبت سرقته فى محضر رسمى وفق ما ذكره اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية.
من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن مسألة التحقيقات الجارية بشأن ضياع أو فقدان مقتنيات الجبلاية لا يعنى أننا نقف صامتين، لذلك نسعى توفير كل الكؤوس بالتعاون مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بعدما أبدى الأخير رغبته فى مساعدة مصر فى إعادة المقتنيات التى ضاعت بالطريقة التى تضمن تعويض الخسائر التى تعرضت لها الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.
أضاف وليد العطار، أن اتحاد الكرة يجرى التحقيقات الكاملة للوصول إلى الكئوس التى تم اختفائها خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة الكشف عن المتسبب فى ضياعها بخلاف معرفة من استولى على هذه المقتنيات خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: مجلس أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.