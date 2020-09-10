شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: مجلس أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المجلس السابق لاتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، لم يتطرق لضياع كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق.

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الجميع يعرف أن الكؤوس سُرقت، ما الجديد فى الموضوع؟ النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس".

وأضاف: "مجلس هاني أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس مطلقًا، ولسنا طرف فى هذا الأمر، لا أعرف ما يدور فى تفكير اللجنة الخماسية بفتح هذا الأمر خلال الوقت الحالي".

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