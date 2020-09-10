شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة أسوان فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث خاض الفريق مرانه الأخير على ملعبه .

وأعلن مختار مختار قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة وضمت القائمة كل من : عامر عامر واحمد يحيى فى حراسة المرمى، باسم مرسى، محمود البدرى، محمود عادل، غنام محمد، احمد شديد، محمد رجب، محمد عادل، احمد عفيفى، علاء سلامة، عبد الرحمن شيكا، احمد دويدار، احمد صابر، محمد بازوكا، مصطفى الجمل، امادو نياص، محمد فييرا، محمد شوقى غريب وخالد رمضان ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وفاز الإنتاج الحربى على نظيره طنطا بثلاثية دون رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدورى، وأكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبى الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فوزنا على طنطا أعطانا دفعة معنوية هائلة فلقد كانت مباراة مهمة للغاية فى مشوارنا، وأعادت للاعبين الثقة فى أنفسهم وأثبتت أن قرار إدارة الانتاج بالتمسك بمختار مختار قرار صائب للغاية"

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نحارب حالياً الاجهاد بفضل الفاصل الزمنى القليل بين المباريات ونستعد لمواجهة أسوان الخميس المقبل ثم مباراة الزمالك الاحد المقبل، وفى رأيى الوصول للنقطة 36 ستكون بمثابة الامان من الهبوط وانتظروا مفاجآت كثيرة فى الأسابيع المقبلة للمسابقة".

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وتابع خالد مهدى: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدورى ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".