شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: مصطفى محمد أفضل مهاجم بشهادة الأهلاوية وطارق حامد مالوش منافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق أن طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء هو الأفضل بمركزه في خلال الفترة الحالية بفارق كبير عن كل منافسيه.

أضاف أحمد جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك، أن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الحالية بشهادة الأهلاوية قبل الزملكاوية لما يقدمه اللاعب من مجهودات رائعة مع ناديه خلال الفترة الحالية.

أوضح مهاجم الزمالك الأسبق أن فريق كارتيرون الحالي يمتلك مجموعة قوية للغاية في الفترة الحالية وبحوزتهم مجموعة ذات خبر افريقية كبيرة مثل جنش وشيكابالا وغيرهم وإن كان محمد أبو جبل هو الحارس الأفضل على الساحة المحلية حالياً.

وشدد أحمد جعفر على أن الزمالك تأثر سلبياً بتوقف كورونا خاصة وان الفريق توج قبل التوقف بلقب كأس السوبر الافريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي توالياً.

وطالب أحمد جعفر من الفريق ضرورة التركيز في مباراة سموحة خاصة وأنها ستكون صعبة للغاية بعد خسارة الفريق المنافس بخماسية في المباراة الودية التي أقيمت قبل عودة بطولة الدوري المصري.

Advertisements

وأشار أحمد جعفر الى أن عمرو زكي نجم القلعة البيضاء الأسبق ليس ميسي حتى يطلب ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء وقتها 250 مليون جنيه للتنازل عن خدماته لصالح فريق ويجان الإنجليزي.

أضاف أحمد جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "ميسي لم يصل سعره في هذا التوقيت الى 250 مليون حتى يطلب الزمالك المبلغ الضخم للتنازل عنه".

أوضح أحمد جعفر أن انتقال عمرو زكي وقتها مقابل 120 مليون جنيه وقتها كان سيضعه أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية لأنه وقتها سيكون مبلغ ضخم للغاية خاصة وان مثل هذه الأرقام تفتح نادياً جديداً بها وليس بيع لاعب أو غير ذلك.

واستطرد أحمد جعفر في الحديث عن مسيرته في الزمالك قائلاً: "تعرضت لأزمة نفسية كبيرة بعد خسارة نهائي كأس مصر لحساب انبي وكانت الجماهير حاضرة وقتها بشكل كبير وظللت بدون تدريب أكثر من أسبوع بسبب حزني على منظر الجماهير التي غادرت الاستاد حزينة على ضياع اللقب".

وقال أحمد جعفر إن بطولة كأس مصر خلال هذه الفترة كانت كفيلة بتعديل مسار الفريق لأننا كنا بحاجة الى بطولة لكن الأمر لم يسير وفقاً لما كنا نرغبه وقتها.