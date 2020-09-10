مصدر: رمضان صبحي انتقل لبيراميدز بنفس عقده مع الأهلي ولكنه تسلمه كاش

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جدة - عمرو شويل فجر مصدر مقرب من نادي بيراميدز مفاجأة بأن عقد رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد مع النادي السماوي بنفس المقابل الذي كان سيحصل عليه من الأهلي، ولكن يختلف أنه سيحصل على قيمة الموسم الأول من عقده كاملا والبالغ 18 مليون جنيه.
تابع المصدر أن مسئولي بيراميدز تعاملوا جيدا مع الصفقة بعدما اتفقوا مع رمضان وأخطروه بأن يعلن بأنه سيلعب في صفوف بيراميدز، من أجل مساعدة النادي السماوي في التفاوض مع ناديه الانجليزي هيدرسفيلد لشراء من طرف واحد بعد خروج كل الأطراف المتنافسة على شرائه مثل الأهلي والزمالك والعروض الأخرى.
أوضح المصدر أن بيراميدز أنهى صفقة شراء رمضان صبحي من هيديرسفيلد مقابل 2.7 مليون استرليني أى أقل من العرض الذي تقدم به الأهلي، مستفيدا من إعلان اللاعب اللعب لبيراميدز.
شدد على أن القيمة التي اشترى بها بيراميدز رمضان بشكل نهائي تقترب من القيمة التي حصل خلالها الأهلي على خدمات رمضات على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.
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