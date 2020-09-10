شكرا لقرائتكم شوبير: نهائى أفريقيا سيقام من مباراة واحد فى مصر أو المغرب بالقرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم سيقام بنظام القرعة فى مصر أو المغرب حال وصول الوداد والزمالك أو الرجاء والأهلى للمباراة النهائية، موضحا أن الكاف رفض مقترحات إقامة النهائى فى أرض محايدة حال وصول فريق من مصر وآخر من المغرب.

وتابع أحمد شوبير، خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذى يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى لكرة القدم سيحدد غدا الخميس، مواعيد مباريات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والكونفيدرالية بعد تأجيلهما".

وأضاف: "مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي، ستقام يوم 17 اكتوبر المقبل فى المغرب، ومباراة العودة ستقام فى برج العرب يوم 23 من ذات الشهر".

وتابع :"مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، ستقام يوم 18 اكتوبر المقبل فى المغرب ومباراة العودة ستقام قى القاهرة يوم 24 اكتوبر المقبل فى برج العرب".

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واوضح :"المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل"، مضيفا :"مباراة النهائى ستقام فى القاهرة حال وصول الأهلى والزمالك للنهائي، وفى حال وصول الوداد والرجاء ستقام فى المغرب".

وأكمل :"فى حال وصول فريق من مصر ومن المغرب للنهائي، ستكون هناك قرعة على إقامة المباراة فى مصر أو المغرب، بعدما تم استبعاد إقامتها فى أحد الدول الخليجية".

وأشار :" مباريات نصف نهائى الكونفيدرالية والنهائى ستقام فى المغرب"، مضيفا :"نهضة بركان سيواجه حسنية أغادير يوم 19 اكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، يوم 20 من ذات الشهر".

وأختتم احمد شوبير، تصريحاته قائلا :"المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الافريقية ستقام يوم 25 اكتوبر المقبل فى المغرب".