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شكرا لقرائتكم الخطيب يزور معسكر سلة الأهلى قبل مواجهة الاتحاد في نهائي دورى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي مساء اليوم الأربعاء ،على زيارة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى، في معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الرابعة من مواجهات نهائى دوري السوبر، التي يحتاج الأهلي إلى الفوز بها لمعادلة النتيجة مع المنافس بمجموع الفوز في مباراتين لكل فريق، وشدَّ الكابتن الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبًا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.
ويواجه «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري مساء غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.
وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 101/94، بينما عادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بنتيجة 76/65 قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، ويحتاج الأهلي إلى الفوز غدًا لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.
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