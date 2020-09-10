شكرا لقرائتكم الخطيب يزور معسكر سلة الأهلى قبل مواجهة الاتحاد في نهائي دورى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي مساء اليوم الأربعاء ،على زيارة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى، في معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الرابعة من مواجهات نهائى دوري السوبر، التي يحتاج الأهلي إلى الفوز بها لمعادلة النتيجة مع المنافس بمجموع الفوز في مباراتين لكل فريق، وشدَّ الكابتن الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبًا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.

ويواجه «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري مساء غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 101/94، بينما عادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بنتيجة 76/65 قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، ويحتاج الأهلي إلى الفوز غدًا لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.