شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: عمرو زكى مش ميسي علشان ممدوح عباس يطلب 250 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق أن عمرو زكي نجم القلعة البيضاء الأسبق ليس ميسي حتى يطلب ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء وقتها 250 مليون جنيه للتنازل عن خدماته لصالح فريق ويجان الإنجليزي.

أضاف أحمد جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "ميسي لم يصل سعره في هذا التوقيت الى 250 مليون حتى يطلب الزمالك المبلغ الضخم للتنازل عنه".

أوضح أحمد جعفر أن انتقال عمرو زكي وقتها مقابل 120 مليون جنيه وقتها كان سيضعه أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية لأنه وقتها سيكون مبلغ ضخم للغاية خاصة وان مثل هذه الأرقام تفتح نادياً جديداً بها وليس بيع لاعب أو غير ذلك.

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واستطرد أحمد جعفر في الحديث عن مسيرته في الزمالك قائلاً: "تعرضت لأزمة نفسية كبيرة بعد خسارة نهائي كأس مصر لحساب انبي وكانت الجماهير حاضرة وقتها بشكل كبير وظللت بدون تدريب أكثر من أسبوع بسبب حزني على منظر الجماهير التي غادرت الاستاد حزينة على ضياع اللقب".

وقال أحمد جعفر إن بطولة كأس مصر خلال هذه الفترة كانت كفيلة بتعديل مسار الفريق لأننا كنا بحاجة الى بطولة لكن الأمر لم يسير وفقاً لما كنا نرغبه وقتها.