شكرا لقرائتكم بركات وشيتوس يقودان مفاوضات استمرار "فتحي" فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الأهلي يحاولون إقناع أحمد فتحي بالإستمرار وتراجعه عن الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

وقال صادق، فى تصريحات تلفزيونية: "مسئولو الأهلي يحاولون خلال الساعات القليلة الماضية إقناع فتحي بالعدول عن قراره بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، وذلك بعد تقديمه أداء رجولي مع الفريق عند مشاركته مؤخرًا".

وأضاف: "محمد بركات ووائل رياض يقودان مفاوضات استمرار فتحي بالقلعة الحمراء، عن طريق جلسات خلال الفترة القليلة الماضية.

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