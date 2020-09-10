شكرا لقرائتكم والد الطفل الغريق في الزمالك: لم أقصر فى حق نجلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الركابي والد الطفل الغريق بنادي الزمالك، أنه لم يكن يريد الحديث عن ملف ابنه ولكن عقب تصريحات رئيس الزمالك يجب عليه الرد.

وقال الركابي في تصريحات تلفزيونية: أن رئيس الزمالك تحدث بأنني كنت "بتمشى" داخل النادي وغافل عن رعاية نجلي وهذا لم يحدث.

وتابع أنه عضو جديد في نادي الزمالك ومشترك منذ سنة وذلك من أجل إسعاد أبنائه، مؤكد أنه غفل عن نجله لمدة 5 دقائق فقط وبدأ الجميع بإخراج الأطفال من حمام السباحة وعندما سأل نجله الأكبر أين محمد ليرد بأنه لم يعلم.

وأضاف أنه سأل المشرف على حمامات السباحة ولكن أخبره بأن لا يوجد أحد بالمياه.