شكرا لقرائتكم فهد بن نافل: نهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، سعادته الشديدة بالنجاحات التي حققها الفريق في الموسم الاستثنائي، ووعد بالعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" عقب تتويج الهلال بلقب الدوري، يوم الأربعاء: سعيد جدا بالموسم الاستثنائي، وسنعمل على الظهور بشكل مميز في دوري أبطال آسيا، وطموحنا أيضا تحقيق لقب كأس الملك.
وأضاف: سنواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بالجماهير.
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