شكرا لقرائتكم المسحل: تقديم ملف "آسيا 2027" في ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم تشكيل فريق عمل من أجل زيارة الاتحادات القارية الوطنية لتقام بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية.
وقال المسحل في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: نبارك لفريق الهلال تحقيق لقب الدوري، كان موسم طويلا وبه بعض الصعوبات، لكن الدعم الكبير من الجهات الحكومية ووزارة الرياضة، ساهم في تسهيل الكثير من الأمور، ونجحنا في إكمال الموسم.
وحول حملة استضافة كأس آسيا 2027، ذكر: الملف سيتم تقديمه في ديسمبر والتصويت سيتم في منتصف 2021، والوقت مناسب لإطلاق الحملة، نعمل بتنسيق مع وزارة الرياضة، والحملة مستمرة، وستكون هناك جهود كبيرة، وسنعمل على إقناع الاتحادات الأسيوية، سنعمل على أن نقنعهم بأن الوقت حان لتقام البطولة في السعودية.
وأضاف: متواصلون مع جميع الاتحادات وستكون هناك زيارات، حتى منتصف 2021 موعد الإعلان عن الفائز، نعمل على إقناع أصحاب الأصوات بأن السعودية هي الخيار الأنسب والأفضل لاستضافة البطولة القارية.
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