الزمالك يعلن منع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته وتحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور لحارس الأهلي السابق

أعلن نادى الزمالك، اليوم الأربعاء منع الإعلامى أحمد شوبير من التعليق على أى مباراة يكون الفارس الأبيض طرفًا فيها.

وأكد نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى، أن هذا القرار صدر عقب اتصالات أجراها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى مع مسؤولى إذاعة المباريات، وأكدوا عدم وجود نية لإسناد التعليق على مبارايات القلعة البيضاء لشوبير.

وأضاف البيان: "وجه مرتضى منصور تحذيرًا لشوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضة وآخرها ما تردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادى وهو مناف تمامًا للحقيقة، مشددًا على أن وفدًا من نادى الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته".

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة سموحة، فى الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس، فى إطار منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.