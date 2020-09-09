شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ عن موقف الأهلي من تأجيل نصف النهائي الأفريقي: «حاجة تشرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار مجلس ادارة النادي الأهلي المصري، بالموافقة على تأجيل مباريات دور نص نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووافق الأهلي على تأجيل مبارياته مع فريق الوداد المغربي التي كان مقرر لها يوم 26 سبتمبر للذهاب و 3 أكتوبر للعودة بالقاهرة.

ووافقت أندية الاهلي المصري والوداد والرجاء من المغرب، على التأجيل الذي لم يتم تحديده إلى الأن، فيما رفضت ادارة نادي الزمالك تأجيل المباريات.

وكتب أل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «الاهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري ابطال افريقيا»

وأضاف: عبر التاريخ-‏ الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو إلى أهلي المبادئ» حاجة تشرف.

Advertisements