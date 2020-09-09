شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة نادي مصر، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع ال26 بالدوري الممتاز.
وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلًا من:-
في حراسة المرمى: محمود الزنفلي، عمرو خليل.
خط الدفاع: محمود رزق، مروان النجار، محمود شعبان، عمرو الميداني، اسامة عزب، السيد سالم، صبري رحيل.
خط الوسط: يوسف حسن، نور السيد، احمد مانجا، مروان عطية، عبد الغني محمد، خالد الغندور، هشام محمد، احمد رفعت، احمد حجي، رزاق سيسيه، احمد راشد.
خط الهجوم: ايمن غباشي، خالد قمر.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,041
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تعافي
79,008
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وفيات
5,541
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