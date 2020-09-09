شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو» : رودريجيز رحل عن ريال مدريد مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مفاجآة من العيار الثقيل، حول انتقال الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد، إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إن رودريجيز رحل عن الميرنجي بدون مقابل، موضحة أن الصفقة تمت مجانا بين الفريقين، على أن يحصل النادي الملكي على نسبة من بيع اللاعب مستقبلا في حالة رحيله عن إيفرتون.

وجاءت رغبة ريال مدريد في بيع اللاعب، من أجل التخلص من دفع راتبه الذي يبلغ 6.5 مليون يورو سنويا، بعدما خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان.