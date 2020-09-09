شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد إبراهيم على اقتراب انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، على تركيزه مع فريقه الحالي، في بطولة الدوري، مشددًا على رغبته في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تركيزي حاليا مع فريق مصر المقاصة، ولا أنظر إلى العروض، وكافة الأمور مع وكيل أعمالي، وفى نهاية الموسم سيتم حسم الأمر بالاتفاق مع إدارة النادي».
وكان اللاعب قد تلقي العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من الأهلي وبيراميدز، اللذان يسعيان إلى الحصول على خدماته في نهاية الموسم الجاري، بعد تألقه بشدة مع المقاصة.
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