شكرا لقرائتكم خبر عن "حمد الله" يخطف لقب هداف الدوري السعودي من "جوميز" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 هدفًا.

وسجل حمد الله أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد حمد الله جائزة الهداف للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا، محققًا رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري، متفوقًا على الفرنسي جوميز، نجم الهلال.