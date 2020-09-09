شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم صالح جمعة بعد تغيبه عن المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، فرض غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد تغيبه عن مران اليوم.

وجاءت الغرامة المالية على صالح جمعة، بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق بدون إذن، قبل مواجهة الإسماعيلي، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري العام.

ويستمر مسلسل عدم التزام اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يدخل في طريق مسدود مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، ويُعجل برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.