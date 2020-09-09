شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بقاء اتحاد جدة فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منافسات الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2019-2020.

وضمن نادي الاتحاد البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، بعدما حقق الفوز على مضيفه العدالة بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري المحترفين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 35 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الأخير كأول الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى.