شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شوبير لن يعلق على مباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالات مع المسؤولين عن إذاعة المباريات، لمنع أحمد شوبير من التعليق على مباريات الفريق الأبيض، وأكدوا عدم وجود أي نية لإسناد إذاعة لقاءات الزمالك لـ«شوبير».
ووجه مرتضى منصور، في تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك» تحذيرًا لـ«شوبير» بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضة، وآخرها ماتردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي، وهو مناف تمامًا للحقيقة مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيره أمام الرأي العام خاصة به.
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