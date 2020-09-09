شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غاب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من مباراة الإسماعيلي التي ستقام بعد غداً على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من اللاعب، أن صالح جمعة يشعر باستياء من فايلر بعدما صرح المدرب السويسري بأن اللاعب غير جاهز فنيًا عقب مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي.

وأضاف المصدر أن صالح يدرس الرحيل بقوة في نهاية الموسم الجاري، وشدد لاعب فريق الأهلي أن هذا الموسم هو الأخير له داخل صفوف القلعة الحمراء بعدما وصلت علاقته مع الجهاز الفني إلى طريق مسدود خلال الآونة الأخيرة.