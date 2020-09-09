شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غاب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من مباراة الإسماعيلي التي ستقام بعد غداً على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من اللاعب، أن صالح جمعة يشعر باستياء من فايلر بعدما صرح المدرب السويسري بأن اللاعب غير جاهز فنيًا عقب مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي.
وأضاف المصدر أن صالح يدرس الرحيل بقوة في نهاية الموسم الجاري، وشدد لاعب فريق الأهلي أن هذا الموسم هو الأخير له داخل صفوف القلعة الحمراء بعدما وصلت علاقته مع الجهاز الفني إلى طريق مسدود خلال الآونة الأخيرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.