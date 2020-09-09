شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد هجوم الرجاء المغربي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية، عن أزمة جديدة داخل صفوف الرجاء خلال الفترة الحالية، وذلك قبل موقعة الزمالك، في إطار دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقالت الصحيفة، إن إدارة الرجاء قررت إيقاف محمود بنحليب مهاجم الفريق، لأسباب إنضباطية، دون الكشف عن تفاصيل، مشيرة إلى أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق منذ أسبوع.
وكان بنحليب قد غاب عن صفوف الرجاء بسبب إجرائه عملية جراحية، ومن المنتظر أن يتم حسم أمر اللاعب سواء من المشاركة أو الاستبعاد من مواجهة الزمالك خلال الفترة القليلة المقبلة.
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