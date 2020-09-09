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باريس سان جيرمان يريد اعادة الشعراوي الى اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اكد نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي نيته التعاقد مع اللاعب الدولي الايطالي ستيفان الشعرواي الذي يلعب في الدوري الصيني وتحديدا في شنغهاي شينهوا واعادته الى اوروبا بعد ان برز في الكالتشيو برفقة ناديي روما و​ميلان​.

ابن ال 28 عاما انتقل منذ عام من روما الى الدوري الصيني واصبح هدفا لبطل الليغ 1 اذ يعتبره من اللاعبين الذين يمتلكون الميزات التي يبحث عنها وسعره لن يكون عاليا في السوق.

يذكر ان ​الشعراوي​ من اصول مصرية وقد سجل 4 اهداف مع المنتخب الايطالي في 25 مباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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