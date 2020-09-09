باريس سان جيرمان يريد اعادة الشعراوي الى اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اكد نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي نيته التعاقد مع اللاعب الدولي الايطالي ستيفان الشعرواي الذي يلعب في الدوري الصيني وتحديدا في شنغهاي شينهوا واعادته الى اوروبا بعد ان برز في الكالتشيو برفقة ناديي روما و​ميلان​.



ابن ال 28 عاما انتقل منذ عام من روما الى الدوري الصيني واصبح هدفا لبطل الليغ 1 اذ يعتبره من اللاعبين الذين يمتلكون الميزات التي يبحث عنها وسعره لن يكون عاليا في السوق.

يذكر ان ​الشعراوي​ من اصول مصرية وقد سجل 4 اهداف مع المنتخب الايطالي في 25 مباراة.