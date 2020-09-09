باريس سان جيرمان يريد اعادة الشعراوي الى اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
اكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيته التعاقد مع اللاعب الدولي الايطالي ستيفان الشعرواي الذي يلعب في الدوري الصيني وتحديدا في شنغهاي شينهوا واعادته الى اوروبا بعد ان برز في الكالتشيو برفقة ناديي روما وميلان.
ابن ال 28 عاما انتقل منذ عام من روما الى الدوري الصيني واصبح هدفا لبطل الليغ 1 اذ يعتبره من اللاعبين الذين يمتلكون الميزات التي يبحث عنها وسعره لن يكون عاليا في السوق.
يذكر ان الشعراوي من اصول مصرية وقد سجل 4 اهداف مع المنتخب الايطالي في 25 مباراة.
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