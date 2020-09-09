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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اضافة جديدة لميلان من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
اعلن نادي ميلان التوقيع مع اللاعب الايطالي ساندرو تونالي.
وبحسب البيان الرسمي للروسونيرو فقد انتقل تونالي الى الفريق قادما من بريشيا على سبيل الاعارة مع امكانية تحويل الصفقة الى انتقال دائم.
واشار البيان الى ان اللاعب البالغ من العمر 20 عام سوف يرتدي القميص رقم 8.
من جهته عبر المدير التقني في النادي باولو مالديني عن سعادته بتأمين خدمات تونالي:" نحن متحمسون للترحيب بساندرو في عائلة روسونيرو. بصفته لاعب وسط موهوبًا وشابًا ، فلن يعتنق قيم أي سي ميلان فحسب ، بل سيساهم أيضًا بشكل كبير في النجاح المستقبلي للنادي ".
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