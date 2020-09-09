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اضافة جديدة لميلان من العيار الثقيل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اضافة جديدة لميلان من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اعلن نادي ​ميلان​ التوقيع مع اللاعب الايطالي ​ساندرو تونالي​.

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وبحسب البيان الرسمي للروسونيرو فقد انتقل تونالي الى الفريق قادما من بريشيا على سبيل الاعارة مع امكانية تحويل الصفقة الى انتقال دائم.

واشار البيان الى ان اللاعب البالغ من العمر 20 عام سوف يرتدي القميص رقم 8.

من جهته عبر المدير التقني في النادي باولو مالديني عن سعادته بتأمين خدمات تونالي:" نحن متحمسون للترحيب بساندرو في عائلة روسونيرو. بصفته لاعب وسط موهوبًا وشابًا ، فلن يعتنق قيم أي سي ميلان فحسب ، بل سيساهم أيضًا بشكل كبير في النجاح المستقبلي للنادي ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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