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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دال بينو: كرة القدم الإيطالية تسير على المسار الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
اكد رئيس رابطة الكالتشيو باولو دال بينو أن كرة القدم الإيطالية تسير على المسار الصحيح مع تغييرين أساسيين، شركة إعلامية وقوانين إعادة هيكلة الملاعب.
وكان أعضاء الرابطة قد صوتوا بالإجماع مع جميع الأندية العشرين لإنشاء شركة إعلامية عالمية من شأنها أن تساعد في التفاوض وبيع الحقوق التجارية والتلفزيونية في جميع أنحاء العالم.
وخلال تصريحات له، قال دال بينو: "قانون الغد هو خطوة إلزامية لإعادة إطلاق كرة القدم لدينا، الملاعب الإيطالية بحاجة إلى تحديث ويجب تبسيط الإجراءات الروتينية لمواكبة وتيرة البطولات الأوروبية الأخرى".
واضاف: "يمكن أن تسمح لنا الملاعب ذات المستوى الأعلى أيضًا بإنشاء منتج أفضل لكرة القدم لدينا يمكن بيعه بعد ذلك".
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