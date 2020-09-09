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دال بينو: كرة القدم الإيطالية تسير على المسار الصحيح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

اكد رئيس رابطة الكالتشيو ​باولو دال بينو​ أن كرة القدم الإيطالية تسير على المسار الصحيح مع تغييرين أساسيين، شركة إعلامية وقوانين إعادة هيكلة الملاعب.

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وكان أعضاء الرابطة قد صوتوا بالإجماع مع جميع الأندية العشرين لإنشاء شركة إعلامية عالمية من شأنها أن تساعد في التفاوض وبيع الحقوق التجارية والتلفزيونية في جميع أنحاء العالم.

وخلال تصريحات له، قال دال بينو: "قانون الغد هو خطوة إلزامية لإعادة إطلاق كرة القدم لدينا، الملاعب الإيطالية بحاجة إلى تحديث ويجب تبسيط الإجراءات الروتينية لمواكبة وتيرة البطولات الأوروبية الأخرى".

واضاف: "يمكن أن تسمح لنا الملاعب ذات المستوى الأعلى أيضًا بإنشاء منتج أفضل لكرة القدم لدينا يمكن بيعه بعد ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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