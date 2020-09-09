شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن عقوبات لجنة الانضباط: دورى الإعلامى يشرف عليه الوطنية للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر طارق يحيى مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، العقوبة المالية التى وقعت عليه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة بالأمس.

وقال طارق يحيى فى مقدمة برنامج "زملكاوى"، إنه لم يتجاوز فى منظومة اتحاد الكرة من موقعه فى نادى الزمالك بل كان الأمر عن طريق قناة النادى وهو أمر تشرف عليه الهيئة الوطنية للإعلام وليس الجبلاية.

وأوضح طارق يحيى أنه فضل عدم الحديث عن العقوبة التى وقعت عليه احتراماً لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لكنه يتحدث الآن لتوضيح الأمر فقط وأنه لم يرى يوماً مسئولاً من الجبلاية يتم محاسبته على تصريحاته التى يدلى بها ومن المنطقى أن يتم محاسبة أطراف المنظومة بالكامل.

وشدد طارق يحيى على انه طيلت تاريخه الكروى سواء لاعب أو مدرب وإدارى لم يتجاوز فى حق أحد والكل يعرف جيداً أننى أحترم الجميع.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه وكل من السيد فرج عامر رئيس نادى سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادى المصرى 50 ألف جنيه لكل منهما .

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كما قررت اللجنة تغريم كل من السيد عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى والسيد طارق يحى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك والسيد طارق العشرى المدير الفنى السابق للنادى المصرى والسيد سعيد لطفى رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادى الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمى مدرب نادى مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإدارى لنادى مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى وعدنان حلبية وطارق هاشم عضوى مجلس إدارة النادى المصرى وخالد مهدى مدير فريق الإنتاج الحربى وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة فى حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .