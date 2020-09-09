شكرا لقرائتكم سموحة ضد الزمالك .. 21 لاعبا في قائمة أحمد سامى لمواجهة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة، عن قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الزمالك غدا ضمن مباريات الاسبوع الـ26 والمقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب، والتي شهدت عودة الهانى سليمان عقب شفائه وغياب أحمد أبو الفتوح.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور فى حراسه المرمى، وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد كوفى ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيى ومحمود معاذ وشريف رضا فى الدفاع، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادى وايدى ايمومو ومحمد حمص وناصر ماهر فى خط الوسط، وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وديريك نسينامبى فى الهجوم.

Advertisements

ويغيب عن الفريق السكندرى كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزى الحناوى وصلاح محسن وإسلام جمال وابراهيم عبد القوى واحمد فواد وسلامة أحمد وخالد عبد الفتاح وأحمد أبو الفتوح لأسباب فنية.

وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى سموحة بسلبية نتائج " رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى المدير الفنى الجديد للفريق، قبل 48 ساعه فقط من المباراة المرتقبة امام الزمالك وفقا لتعليمات اتحاد الكرة، وتقام المباراة فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس على ملعب استاد برج العرب .