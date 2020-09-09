شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يتفقد فرع الأهلى بالشيخ زايد لمتابعة الإنشاءات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، على القيام بجولة تفقدية داخل فرع النادى بالشيخ زايد، لمتابعة ملف الإنشاءات الجديدة داخل الفرع وأعمال التطوير فى عدد من المناطق، للاطمئنان على سير العمل وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال فى المواعيد المقررة لها، هذا فضلًا عن الخدمات المقدمة للأعضاء فى الفرع فى كافة الاتجاهات.

ورافق الخطيب فى جولته اليوم، اللواء محمود الفيشاوي، مدير الفرع، وتضمنت العديد من المناطق الإنشائية، فى مقدمتها منطقة الصالات الثلاث الجديدة، والجراج، والمنطقة الترفيهية وما تتضمنه من منافذ لخدمة الأعضاءـ، كما حرص رئيس النادى الأهلى على تفقد الأعمال الإنشائية للمبنى الاجتماعى الجديد، ومنطقة الشهر العقاري، ومبنى الأكاديمية، فضلًا عن منطقة مجمع البنوك، التى تشمل ثلاثة مقرات لثلاثة بنوك رئيسية، هى البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

واستعرض الخطيب مع مدير فرع زايد الجدول الزمنى الخاص بالانتهاء من هذه الأعمال، مشددًا على ضرورة الانتهاء منها فى الموعد المحدد، ووفقًا لأفضل المعايير التى تليق بخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

Advertisements

وقرر المكتب التنفيذى برئاسة العامرى فاروق فى اجتماعه الأخير وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رفع العديد من التوصيات الخاصة ببعض الملفات إلى المجلس فى اجتماعه المقبل، وجاءت التوصيات على النحو التالي: إنشاء أكاديمية الأهلى التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء فى الشهادات العامة تمهيداً لانطلاق هذا المشروع بكامل تفاصيله، الوقوف على كل المراكز المالية للألعاب المختلفة فى النشاط الرياضى والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع.

الموافقة على العناصر التى تم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمى للنادى، وفقاً للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة والذى ترأس الجنة المشار إليها والتى قامت باختبار كل المتقدمين لهذا العمل لانتقاء الأفضل من بينهم.

مراجعة الخطوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية داخل مقر النادى وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد وذلك استعداداً لتفعيل عودة النشاط الرياضى بكامل طاقته الدراسة الخاصة بالتصور الاستثمارى لأكاديميات النادى الخارجية فى مختلف الألعاب.