شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. كهربا يزين قائمة الأحمر أمام الدرويش وغياب صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الفريق التى تواجه الإسماعيلى بعد غد الجمعة فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام، فى الوقت الذى واصل الجهاز الفنى استبعاد صالج جمعة لعدم وصول اللاعب للمستوى البدنى المطلوب.

الأهلي ضد الإسماعيلي



وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى التى أقيمت يوم 20 فبراير الماضى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

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وضمت قائمة الأهلى كلاً من محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير -أحمد فتحى - محمد هانى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد - على معلول - محمد شكرى - أليو ديانج - حمدى فتحى - عربى بدر - محمد مجدى "أفشة" - محمد فخرى - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايى - مروان محسن - أليو بادجي.

وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.