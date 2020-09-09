شكرا لقرائتكم سموحة ضد الزمالك .. محمود البنا يدير موقعة الأبيض وأبناء الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الغد بين سموحة والزمالك فى الأسبوع الـ26 بالدورى إلى الحكم الدولى محمود البنا.

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها الخميس ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، حيث يخوض الزمالك مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر الزمالك قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ومن جانبه، أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الزمالك غدا ضمن مباريات الاسبوع الـ26 والمقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب، وشهدت القائمة عودة الهانى سليمان عقب شفائه وغياب أحمد أبو الفتوح وضمت القائمة 21 لاعبا وهم، الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور فى حراسه المرمى، وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد كوفى ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيى ومحمود معاذ وشريف رضا فى الدفاع، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادى وايدى ايمومو ومحمد حمص وناصر ماهر فى خط الوسط، وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وديريك نسينامبى فى الهجوم.

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ويغيب عن الفريق السكندرى كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزى الحناوى وصلاح محسن وإسلام جمال وابراهيم عبد القوى وأحمد فواد وسلامة أحمد وخالد عبد الفتاح وأحمد أبو الفتوح لأسباب فنية.

وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى سموحة بسلبية نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى المدير الفنى الجديد للفريق، قبل 48 ساعه فقط من المباراة المرتقبة امام الزمالك وفقا لتعليمات اتحاد الكرة، وتقام المباراة فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس على ملعب استاد برج العرب .