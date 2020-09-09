شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض إذاعة أحمد شوبير لأى مباراة طرفها الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن تعليمات صدرت بمنع الإعلامى أحمد شوبير من إذاعة أى مباريات طرفها نادى الزمالك، جاء ذلك بعد الاتصالات التى أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى مع المسئولين عن اذاعة المباريات وأكدوا عدم وجود أى نية لإسناد إذاعة لقاءات الزمالك لأحمد شوبير.

ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، وجه المستشار مرتضى منصور تحذيرا لشوبير بالكف عن الشائعات وآخرها ما تردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادى وهو مناف تماما للحقيقة، مشددا على أن وفدا من نادى الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.

وأشار رئيس نادى الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأبيض، إلى أن شوبير أن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيرة أمام الرأى العام خاصه به

من ناحية أخرى، خاض الزمالك المران الأخير، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب فى الاسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة غدا فى الدورى الممتاز، وبدأ المران بجلسة سريعة من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون، حيث جاءت فنية قام خلالها كارتيرون بالتركيز مع اللاعبين على النقاط الفنية التى ستتم فى مران اليوم .

وطالب المدرب الفرنسى لاعبيه، بالتركيز والتأكيد على العمل بقوة، وثقته فى الجميع، مطالبا إياهم بحصد نقاط اللقاء ومواصلة الانتصارات.

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فيما خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خفيفة فى بداية المران، وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على عمل فقرة بدنية خفيفة للاعبين وتخفيف الحمل البدنى، منعا لتعرضهم للإجهاد، وذلك بالركض الخفيف لدقائق قليلة وبعض التدريبات بالكرة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز فى 15 مباراة، وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات، احرز لاعبوه 33 هدف ودخل مرماه 17 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 14 مباريات وخسر 5 مباريات، احرز لاعبوه 30 هدف ودخل مرماه 27.