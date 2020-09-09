شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب كاف للحصول على نسخة جديدة من كأس 2008 المسروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب اتحاد الكرة نظيره الاتحاد الافريقى للحصول على نسخ من الكؤوس، التى تم سرقتها واكتشف ضياعها ذلك لضمها إلى مقتنيات الجبلاية بعدما أثيرت أزمة خلال الأيام الماضية بشأن ضياع الكثير من الجوائز والهدايا القيمة التى حصل عليها المنتخبات الوطنية عبر التاريخ سواء كانت تلك الهدايا شرفية أو رسمية على رأسها كأس بطولة 2008 المثبت سرقته فى محضر رسمى وفق ما ذكره اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية.

من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن مسألة التحقيقات الجارية بشأن ضياع أو فقدان مقتنيات الجبلاية لا يعنى أننا نقف صامتين، لذلك نسعى توفير كل الكؤوس بالتعاون مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بعدما أبدى الأخير رغبته فى مساعدة مصر فى إعادة المقتنيات التى ضاعت بالطريقة التى تضمن تعويض الخسائر التى تعرضت لها الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

أضاف وليد العطار، أن اتحاد الكرة يجرى التحقيقات الكاملة للوصول إلى الكئوس التى تم اختفائها خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة الكشف عن المتسبب فى ضياعها بخلاف معرفة من استولى على هذه المقتنيات خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل، بأن النسخة الموجودة من كأس بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 بمقر الجبلاية والتى يظن البعض أنها أصلية هى نسخة تقليد من الكأس التى يحتفظ الكاف بنسخته لها خاصة وأن مصر لم تحصل فى هذا العام على اللقب الثالث على التوالى وبالتالى ليس لها حق الاحتفاظ به.

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وحصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة الخاصة بكأس أمم أفريقيا 1986 الموجودة باتحاد الكرة حيث قام حسن عبدون رئيس الجبلاية عام 1988 بعد تسليم نسخة الكأس الشهيرة إلى الكاف قبل انطلاق البطولة فى العام نفسه حيث تم اخطار الكاف برغبة مصر فى استنساخ الكأس ووضعها بشكل رمزى فى بالمقر الحالى بالجزيرة لتخليد اللقب الذى يعد من أقوى البطولات التى حازت عليها مصر كونها أقيمت بمصر وبين الجماهير.

وعقب الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف على تنفيذ نسخة جديدة من الكأس توجه وفد من مسئولى الجبلاية وقتها برئاسة المدير التنفيذى لمقر الشركة المصرية المنفذة لكأس أمم أفريقيا وتم دفع ما يقرب من 800 جنيه للحصول على نسخة وهو ما تم صنعه وتسليمه فى نفس العام لرئيس اتحاد الكرة حسن عبدون.

وواصل المصدر مفاجآته أن الكأس كان معه عدد من الميداليات التى كان يرغب رئيس اتحاد الكرة وقتها فى وضعها بالمقر حتى تكون ضمن مقتنيات الجبلاية المقبلة والتى يحقق فى ضياعها حاليا من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال المصدر إن الميداليات الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا والتى تعتبر نسخ طبق الأصل من التى حصل عليها لاعبو المنتخب الوطنى الأول وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى كانت موجودة إلا أنها فقدت ضمن المحتويات التى تم سرقتها من الجبلاية خلال الفترة الماضية.