شكرا لقرائتكم "يويفا" يعلن تغيير مكان مراسم قرعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء أن حفل تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم، سيقام خلف أبواب مغلقة، بسبب جائحة كورونا، وقد تقرر إقامته في مقر اليويفا في مدينة نيون السويسرية بدلا من العاصمة اليونانية أثينا.

وسيقام الحفل دون حضور ممثلي الأندية أو ممثلي وسائل الإعلام، وسيقتصر الحضور على اللاعبين فقط. ويعد روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني من بين المرشحين للتتويج باللقب، وذلك بعد أن فاز مع الفريق البافاري بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي كان قد توج بالجائزة في العام الماضي. وسيشهد الحفل أيضا تتويج أفضل للاعبة وأفضل مدرب.

وسيؤثر تغيير مكان حفل جائزة الأفضل على مراسم قرعة كل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، المقررة يومي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، على الترتيب. وستقام مراسم القرعتين في نيونكما سيجرى تتويج أفضل لاعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي في الثاني من أكتوبر. وأوضح اليويفا أن جميع الأطراف المعنية اتفقت على "ضرورة إبقاء الصحة العامة على رأس الأولويات، وأنه من غير الممكن تنظيم حدث بهذا الحجم في أثينا."