شكرا لقرائتكم كوفاتش يثني على فليك بعد فوز بايرن بـ"الثلاثية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على العمل الذي قدمه هانزي فليك، خليفته في المنصب، وذلك بعدما توج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا ليكمل ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

وقال كوفاتش في تصريحات نشرتها مجلة “شبورت بيلد” يوم الأربعاء: الفريق لم يخسر أي مباراة طوال النصف الثاني من الموسم، وسجل 100 هدف. الطريقة التي يلعب بها الفريق تحمل توقيع فليك.

وقاد فليك فريق بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى في عام 2013 l، وعن ذلك قال كوفاتش : لا يستطيع كثيرون الفوز بالثلاثية، ربما يكون ذلك في لعبة بلاي ستيشن فقط.

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وكان كوفاتش (48 عاماً) يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ من المفترض أن يستمر حتى الصيف، لكنه رحل عن المنصب في نوفمبر 2019 وقد حصل على مكافأة مالية إثر فوز الفريق بدوري الأبطال تحت قيادة فليك.

وقال كوفاتش :لم أكن أرغب في فوز بايرن من أجل المكافأة، ولكن لأنني مهتم بكل من في النادي. هانزي قدم عملا هائلا، واللاعبون أدوا بشكل رائع. هذا هو سبب سعادتي.

وكان فليك مدربا مساعدا لكوفاتش في بايرن ميونخ. وقال الأخير :لا أشعر بالغيرة من فليك، لقد أحضرته إلى النادي، لذلك فإنني كنت جزءا من هذا.