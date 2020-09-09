مصدر لـ"الخليج 365": صالح غاب عن مران الأهلي بالتنسيق مع عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لاعب وسط الفريق صالح جمعة تغيب عن مران اليوم الأربعاء يتصريح مسبق، بعدما قام بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن صالح جمعة تغيب عن مران اليوم الذي أقيم على ستاد مختار التتش، قبل يومين من مواجهة الإسماعيلي المنتظرة الجمعة المقبلة، بعد الحصول على موافقة من مدير الكرة بالنادي.

وغاب صالح جمعة عن قائمة الأهلي خلال المباراتين الماضيتين، بعدما لعب كبديل أمام المصري البورسعيدي لعدة دقائق صرح بعدها المدير الفني رينيه فايلر أن اللاعب بحاجة لبعض الوقت من أجل الوصول للمستوى البدني المطلوب.

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ولم يلعب صالح جمعة أي مباراة كأساسي في تشكيل الأهلي تحت قيادة فايلر، كما أن لقاء المصري هو الوحيد الذي شهد تواجد اللاعب بقائمة الفريق للمباريات الرسمية.

ومن الناحية الفنية، أوضح مصدر، بأن اللاعب خارج حسابات الأهلي لمباراة الإسماعيلي، كونه لم يخضع لاختبار "رابيد تيست" اليوم والذي يسبق المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة دوري we المصري وبحاجة إلى 8 نقاط من أجل حسم اللقب خلال المباريات التسع المقبلة حال عدم خسارة أقرب منافسيه الزمالك لأي نقاط.