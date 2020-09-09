الدوري السعودي.. الهلال يحقق رقماً قياسياً.. واتحاد جدة ينجو من الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: توج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي بعد أن حقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً في تاريخ المسابقة الأبرز في المملكة العربية السعودية. الهلال حصد 72 نقطة جمعها من 30 مباراة ليصبح أكثر نادي يحصد نقاط في موسم واحد بتاريخ المسابقة. وتوج الهلال باللقب بفارق 8 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن أهلي جدة الثالث. Advertisements وحصد فريق الوحدة المركز الرابع ليتأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الخامس. فريق اتحاد جدة نجح في النجاة من الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيحاء الهابط مع الحزم والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى. وفاز المغربي عبد الرزاق حمدالله بلقب هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي رغم عدم فوز فريقه النصر باللقب.

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