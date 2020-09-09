مرتضى منصور: شوبير لن يعلق على مباريات طرفها الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن الزمالك أن رئيس مجلس إدارته، مرتضى منصور أجرى اتصالات انتهت إلى التأكيد على عدم قيام الإعلامي أحمد شوبير بالتعليق على مباريات يكون النادي طرفًا فيها.

وقال نادي الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "صدرت تعليمات بمنع أحمد شوبير من اذاعه أي مباريات طرفها نادي الزمالك."

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وتابع: "جاء ذلك بعد الاتصالات التي أجراها مرتضى منصور رئيس النادي مع المسئولين عن إذاعة المباريات وأكدوا عدم وجود أي نيه لاسناد إذاعة لقاءات الزمالك لأحمد شوبير."

وتابع: "وجه مرتضى منصور تحذير لشوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضه وآخرها ماتردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو مناف تماما للحقيقه مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته."

وأضاف: "أشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيره أمام الرأي العام خاصه به."