تأجيل الأبطال.. عرابي لمصراوي: فرصة لـ "فايلر".. ولن يضر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال أسامة عرابي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، إن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تعد فرصة جيدة لقيام الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز 3 لاعبين.
ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام في أكتوبر بدلا من سبتمبر وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس.
ويلعب الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث الموعد المحتمل لمباراة الذهاب في المغرب 17-18 أكتوبر، والإياب 23-24 من نفس الشهر.
وقال أسامة عرابي في تصريحات لـ"الخليج 365" "الأهلي لن يتضرر من تأجيل مباراة الوداد، الأمر بمثابة فرصة جيدة لتجهيز الثلاثي عمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا لتلك المباراة".
وأضاف "الثلاثي من أهم اللاعبين للأهلي ويعانون من الإصابات المختلفة، كهربا وحسين الشحات تحديداً لم يشاركوا لفترة طويلة وبالتالي الثنائي بحاجة لعدة مباريات لاستعادة المستوى".
واستمر "لا أعترف بقصة الضغوط بسبب المباريات المتتالية ومدى تأثيرها على الأندية، فهناك في أوروبا من اعتاد اللعب كل 3 أيام".
واختتم "التأجيل فرصة جيدة للأهلي لتجهيز كل العناصر خاصة وأن الفريق كان أفضل من الوداد قبل توقف كورونا".
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