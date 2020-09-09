تأجيل الأبطال.. مصطفى يونس لمصراوي: مفيد للأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصطفى يونس، مدافع وقائد الأهلي الأسبق، إن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا تعد فرصة جيدة للأهلي لكي يستعد دون أي ضغوط ويُجهز لاعبيه لمباراة الوداد.

ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام في أكتوبر بدلا من سبتمبر وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس.

ويلعب الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث الموعد المحتمل لمباراة الذهاب في المغرب 17-18 أكتوبر، والإياب 23-24 من نفس الشهر.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لـ"الخليج 365" "تأجيل منافسات نصف نهائي أفريقيا بالطبع يُفيد الأهلي، وأيضا الوداد".

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وتابع "الأهلي لديه عدد من اللاعبين المصابين غير مستعدة للمباراة وبالتالي التأجيل أمر جيد".

واستمر "بعد حسم الأهلي للدوري بشكل رسمي، يجب أن يستعد الفريق مباشرة لمواجهة الوداد بدوري الأبطال، وتجهيز جميع العناصر بالشكل الأمثل".

وأكمل "يجب أن يخصص فايلر وجهازه المعاون تدريبات إضافية للاعبين من أجل تجهيز جميع العناصر وتأهيل المصابين لكي تكون القائمة مستعدة للمباراة".

واختتم "إصابات الأهلي التي تحتاج لوقت طويل للعلاج أمر غير مفهوم".