منافس الأهلي.. الوداد يتعادل مع الجيش الملكي ويخسر حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل الوداد البيضاوي المغربي أمام الجيش الملكي في الجولة الـ22 من الدوري المغربي اليوم الأربعاء على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبينما تشير المواعيد الرسمية المعلنة حتى الآن إلى إقامة المباراة الذهاب 26 سبتمبر، بينما هناك توجه في الوقت الحالي لتأجيله حتى أكتوبر المقبل.

وكان الوداد صاحب المبادرة في التسجيل بعدما تقدم عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 17، بعدما راوغ مدافع الجيش الملكي وسدد كرة ارتطمت في قدمه وغيرت اتجاهها لتخذع الحارس وتسكن الشباك.

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وتعادل حمزة الكودالي لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق رأسية سددها ضعيفة لكن تجاه القائم البعيد وسكنت الشباك.

وتعرض رضى التكناوتي حارس مرمى الوداد للإصابة خلال المباراة، وتم استبداله عقب استقبال هدف الجيش الملكي.

وأصبح رصيد الوداد بعد التعادل 41 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرًا عن الرجاء المتصدر بأربعة نقاط لكنه لعب مباراة أقل.