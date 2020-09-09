ميسي يستعيد توازنه النفسي ويتدرب مبتسما مع برشلونه

استعاد ليونيل ميسي توازنه النفسي نسبيا بعد جدل كبير بشأن رحيله من ناديه برشلونه من عدمه، حيث خاض التدريبات مع زملائه في برشلونة، اليوم الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد فشل محاولة الرحيل عن النادي الشهر الماضي.
وظهر هداف برشلونة التاريخي مبتسما خلال المرانبرفقة اللاعبين تحت الأمطار في مقر التدريبات جوان غامبر تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.
واستأنف ميسي، الذي يحتفظ بشارة القيادة رغم الإفصاح بشكل علني عن رغبته في المغادرة وهجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، التدريبات مع فريقهيوم الاثنين عقب الامتناع عن التدريب بضعة أيام لرغبته في الرحيل.
وأعلن اللاعب الأرجنتيني يوم الجمعة الماضي أنه سيستمر مع برشلونة هذا الموسم لأنه لا يود أن يتحدى ناديه أمام المحاكم بسبب نزاع حول الشرط الجزائي بعد أن طلب الرحيل مجانا. ويغيب برشلونة عن أول أسبوعين في الدوري بسبب مشاركته في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وخروجه المهين أمام بايرن ميونيخ 8-2 الشهر الماضي.
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