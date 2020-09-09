السعودية تعلن عن شعار حملة استضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا اليوم الأربعاء إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا".

ويجمع الشعار المميز لحملة الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 بين ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي، وكرة القدم، والأجنحة، فالصقر الذهبي هو الطائر الوطني، وهو دلالة على الشغف القوي للشعب السعودي، في حين ترمز كرة القدم إلى التزام السعودية الجاد باستضافة كأس آسيا 2027 بأسلوبٍ جديد، يكفل تعزيز زخم هذه الرياضة وتوسيع تأثيرها وتحقيق أصداء إيجابية

واسعة، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، والمضي قدمًا نحو تنظيم حدث ناجح من كافة النواحي.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "في الوقت الذي تشهد فيه السعودية إطلاق الخطط التطويرية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدمًا ليكون حافزًا لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا،

وتتمحور رؤيتنا التي كشفنا عنها ضمن ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، حول خطة تنظيم متكاملة تتجاوز مجرد إقامة بطولة لكرة القدم، إذ نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا، لتوفير تجربة جديدة قوامها تبادل الأفكار البناءة مع الاتحادات الآسيوية للتوسع بإمكانات كرة القدم الآسيوية بالعموم، ونتطلع قدمًا لمشاركة الأفكار ذات الصلة بهذا الجانب مع جميع أعضاء أسرة كرة القدم الآسيوية خلال الأشهر المقبلة".

ويحمل الاتحاد السعودي لكرة القدم سجلًّا حافلًا من الإنجازات على مستوى القارة، حيث سبق للمنتخب الوطني السعودي الفوز بكأس آسيا ثلاث مرات، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات.