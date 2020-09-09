أهلي جدة يفوز على الرائد بهدفين في ختام الدوري السعودي

حقق فريق اهلي جدة فوزا مهما على نظيره فريق الرائد بنتيجة هدفين دون ردفى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد الجوهرة المشعة في إطار

منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية اهلي جدة كلا من سلمان المؤشر و

عمر السومة في الدقيقتين ٥٥، ٧٩ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥٠ نقطة، في حين ياتي نادي الرائد فى المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة.