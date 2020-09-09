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الهلال السعودي يفوز الشباب بهدفين في ختام الدوري السعودي

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حقق فريق الهلال فوزا مهما على نظيره فريق الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في إطار

منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس للمحترفين.

أحرز ثنائية الهلال كلا من  بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٢٠، ٦٩ من

زمن اللقاء.

بينما أحرز هدف الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقة ٤٦ من زمن.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة ٧٢ بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد، في حين ياتي نادي الشباب في المركز السابع برصيد ٤٣ نقطة.

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