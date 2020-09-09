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النصر يفوز على الاتفاق بثلاثية فى ختام الدورى السعودى

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حقق فريق النصر فوزا ثقيلا على نظيره فريق الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين

من بطولة دوري كأس للمحترفين.

أحرز أهداف النصر كلا من عبدالرزاق حمدلله من ركلة جزاء، جوليانو فيكتور و عبدالفتاح آدم في الدقائق ٧، ٤٧،

٧٢ من زمن اللقاء.

بينما أحرز ثنائية الأتفاق صالح العمري وهزار الهزاع في الدقيقتين ١٩، ٩٢ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٦٤ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة.

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